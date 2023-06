Calcio, P.Baldieri: Lukaku non ha niente da invidiare ad Haalland, forse è pure più comlpleto”

“Lukaku non ha niente da invidiare ad Haaland, forse e’ pure più completo” è quanto ha dichiarato Paolo Baldieri, ex attaccante di Roma e Lecce nel corso della trasmissione ‘Cose di Calcio’ -in onda tutti i martedì alle 21.30 su Cusano Tv- in vista della finale di Champion’s League del 10 giugno tra Inter e Manchester City a Istanbul.

E alla domanda del giornalista che gli ricorda che Haaland non segna dal 19 aprile, risponde: “Non diamogli questa notizia sennò magari si sveglia”. Baldieri poi prosegue: “Vedendo i giocatori del Manchester City e dell’Inter ruolo per ruolo, più o meno sono alla pari insieme. Poi cambiano molte cose, nel senso che un giocatore che vale 20, nella squadra del City può arrivare a valere 80 perché c’è un aiuto reciproco nella squadra stessa. L’Inter la qualità ce l’ha, forse la difesa e’ un punto debole. Le squadre italiane hanno un concetto di squadra impenetrabile, che non molla mai, come la Roma di Mourinho” ha poi concluso.