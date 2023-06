Andrea Consigli e Gregoire Defrel intervistati da Starcasinò Sport

ANDREA CONSIGLI E GREGOIRE DEFREL AI MICROFONI DA STARCASINÒ SPORT: “FACCIAMO IL MESTIERE PIÙ BELLO DEL MONDO MA PER RESTARE AD ALTI LIVELLI BISOGNA AVERE PASSIONE. VI SVELIAMO IL NOSTRO 5vs5”

I due giocatori del Sassuolo, pilastri della squadra emiliana di Alessio Dionisi, hanno parlato del loro percorso da professionisti e della stagione appena conclusa al brand partner dei neroverdi

Milano, 8 giugno 2023 – Andrea Consigli e Grégoire Defrel, esperti giocatori del Sassuolo che insieme contano oltre 700 presenze in Serie A, sono stati intervistati nell'esclusivo Q&A di StarCasinò Sport.

A fare da cornice a questa chiacchierata il Mapei Football Center di Sassuolo, luogo in cui la squadra neroverde prepara tutte le partite della stagione calcistica. Serietà e mentalità sono due elementi chiave negli allenamenti di un professionista, come sottolineato da due calciatori: “Non avrei mai pensato di arrivare a questi livelli e a questi risultati in Serie A. In ogni partita metto il massimo come se fosse l’ultima. È molto importante allenarsi bene e prendersi cura del corpo ma è fondamentale anche godere di quello che facciamo, perché è il mestiere più bello del mondo” ha affermato l’attaccante francese. Mentre Consigli ha detto: “Paradossalmente è più difficile restare ad alti livelli per tanto tempo piuttosto che arrivarci, per questo bastano le qualità. La passione e l’amore per il mio lavoro sono gli elementi che mi hanno permesso di essere ancora qui dopo oltre dieci anni. Ne vado molto orgoglioso”.

Entrambi i giocatori hanno raggiunto recentemente importanti traguardi nel massimo campionato italiano, ma molti sono ancora da rincorrere. Con 475 presenze in Serie A, Andre Consigli ha raggiunto figure iconiche come Baresi e Facchetti e ora ha messo nel mirino Angelo Peruzzi e Alessandro Del Piero. Il cammino però è ancora lungo, come confermato da lui stesso: “È emozionante leggere il mio nome sopra quelli di Cannavaro, Baresi o Causio. Vuol dire che ho giocato tante partite e ne sono felice. Il mio obiettivo, però, è arrivare e superare le 500 presenze. Spero di riuscirci”. Con la rete segnata alla Juventus lo scorso 16 aprile, Defrel è arrivato a 50 gol in Serie A. Finora solo altri tre calciatori francesi hanno raggiunto questa quota: Platini, Trezeguet e Théréau. “Sono grandi nomi del calcio francese che hanno fatto la storia del campionato italiano. Platini e Trezeguet sono due leggende e quando ho visto il mio nome accanto al loro ero davvero molto contento. Conosco Théréau, lui ha fatto tutta la carriera in Italia come me e quindi mi rivedo un po’ in lui” ha commentato l’attaccante.

Nella stessa partita contro la Vecchia Signora, l’estremo difensore del Sassuolo ha effettuato la parata più bella della stagione, come confermato da lui stesso: “Spesso la parata più bella o più difficile è diversa da quella che la gente si aspetta, perché tante volte sono gli interventi meno visibili, come su un cross o su una palla particolare. La parata sul colpo di testa di Rabiot è stata molto complicata e si è rivelata decisiva ai fini del risultato”. Mentre, riguardo l’avversario più temuto di questa stagione, Consigli ha affermato senza dubbi: “Osimhen, ti condiziona tutta la fase difensiva. È imprevedibile e crea tanti spazi”. Restando in tema Napoli, Defrel ha individuato, invece, il difensore più forte affrontato quest’anno: “Kim, ha avuto un grande impatto in Serie A. È un gran difensore e contro di noi ha fatto una bellissima partita”. E poi ha aggiunto: “Quando mi chiedono il difensore più forte in generale, dico Chiellini. Aveva la capacità di entrarti in testa, era furbo e ti parlava spesso in campo. In due parole, un Top Player”.

In conclusione, è stato chiesto ai due calciatori del Sassuolo di individuare quattro compagni di squadra per una partita di calcetto 5vs5.