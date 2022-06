Nations League: Barella apre, Pellegrini raddoppia. Italia – Ungheria 2-1. Azzurri primi nel girone

Grande ritmo nel primoro degli azzurri due volte a segno con barella , poi con Pellegrini. Nella ripresa autogol di Mancini tempo degli Azzurri

Nella seconda giornata di Nations League, l’Italia batte 2-1 l’Ungheria e si porta in vetta al gruppo 3 della Lega A con 4 punti. Al Manuzzi di Cesena, gli Azzurri iniziano con grande tirmo con belle azioni portandosi più volte in zona tiro. Alle mezz’ora Barella sblocca il risultato , gran tiro da fiori area che piega le manie al portiere ungherese, Prima del riposo ariva il raddoppiodi pellegrini : bella iniziativa di Politano che mette al centro una palla qulla quale si avventa il capitano della Roma e fa 2-0.

Nella ripresa, Politano viene fermato dalla traversa, poi uno sfortunato autogol di Mancini rimette in gara gli ungheresi (61′).

IL TABELLINO

ITALIA-UNGHERIA 2-1

Italia (4-3-3): Donnarumma , Calabria , Mancini , Bastoni , Spinazzola (30′ st Dimarco ); Pellegrini (21′ st Locatelli ), Cristante , Barella (39′ st Tonali ); Politano (30′ st Belotti ), Raspadori (39′ st Zerbin ), Gnonto . A disp.: Cragno, Meret, Di Lorenzo, Luiz Felipe, Esposito, Pessina, Bonucci. All.: Mancini

Ungheria (3-4-2-1): Dibusz ; Lang , Orban , At. Szalai ; Nego (13′ st Fiola ), A. Nagy (13′ st Styles 5), Schafer (42′ st Vancsa ), Z. Nagy (36′ st Bolla ); Sallai , Szoboszlai ; Ad. Szalai (42′ st Adam ). A disp.: Gulacsi, Szappanos, Kecskes, Salloi, Barath, Spandler, Vecsei. All.: Rossi

Arbitro: Scharer (Svizzera)

Marcatori: 30′ Barella (I), 45′ Pellegrini (I), 16′ st aut. Mancini (I)

Ammoniti: Barella (I), Schafer (U), Cristante (I)