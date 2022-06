Magica inaugurazione per il Torneo Internazionale di Calcio Giovanile“Città di Cava de’ Tirreni”, la 31ª edizione aperta da Cicerelli

Spettacolare Cerimonia di Apertura allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (SA)

del 31° Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, in programma fino

a sabato 11 giugno. Tra i momenti clou la lettura del Giuramento da parte del “testimonial” Emanuele Cicerelli, centrocampista offensivo del Frosinone. Emozioni a ripetizione con le esibizioni dei “Pistonieri Santa Maria del Rovo” e della cantautrice Federica Matera. Presente anche Carmine Zigarelli, Presidente del Comitato Regionale Campania FIGC-LND. Le 72 formazioni in gara benedette dall’Arcivescovo Orazio Soricelli. Nella gara inaugurale per la categoria Allievi successo della Rappresentativa Nazionale Lega Pro sulla Salernitana. Nella foto , Cicirelli firma il pallone)

Intense emozioni e presenze eccellenti per la sontuosa Cerimonia di Apertura del 31° Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, svoltasi martedì 7 giugno 2022 allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (SA).



Un autentico spettacolo, presentato dal Coordinatore del Torneo, Nunzio Siani, ha “battezzato” l’atto inaugurale dell’attesa kermesse, ritornata in grande stile dopo due anni di stop forzato ed in programma fino a sabato 11 giugno.



A rimarcare lo spessore sociale e la valenza tecnica della “creatura” del Presidente Giovanni Bisogno sono stati Carmine Zigarelli, Presidente del Comitato Regionale Campania FIGC-LND, e S.E. Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, che ha benedetto le 72 squadre in gara, suddivise in 9 categorie (Allievi, Giovanissimi, Mini Giovanissimi, Esordienti 2009, Esordienti 2010, Pulcini 2011, Pulcini 2012, Primi Calci e Piccoli Amici).

Carmine Zigarelli



Grande protagonista della Cerimonia, trasmessa in diretta tv da RTC Quarta Rete, è stato il calciatore Emanuele Cicerelli (classe 1994), chiamato in veste di “testimonial” a leggere il Giuramento ed a dare così ufficialmente il via all’edizione 2022. Il centrocampista offensivo nell’ultima stagione in forza al Frosinone, ma di proprietà della Lazio, ha anche firmato il pallone con cui si giocherà la finale della categoria Allievi.



Ma l’intervento di Cicerelli è stato solo la chicca finale di una serata indimenticabile, nel corso della quale il folto pubblico presente ha potuto apprezzare l’esibizione “infuocata” dei “Pistonieri Santa Maria del Rovo”, che hanno dato un saggio del folklore cavese, e l’incantevole voce della cantante Federica Matera.

Accompagnata dalla sua inseparabile chitarra, la giovane cantautrice salernitana ha proposto un paio di pezzi forti del suo repertorio, tra cui l’ultimo singolo, “L’esperienza del volo”, per poi eseguire a cappella l’Inno di Mameli, splendidamente circondata dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Cava de’ Tirreni, che con magliette e palloncini hanno composto un “tricolore umano”.



Grande entusiasmo anche per la festosa passerella delle 72 formazioni in gara, con in prima fila gli sloveni del N.D. Gorica (Allievi) ed i tedeschi dell’Eintracht Ergste (Mini Giovanissimi), formazione giovanile di Schwerte, cittadina tedesca gemellata con Cava de’ Tirreni dal lontano 1984, che in questi giorni visiteranno i principali siti regionali di interesse culturale e paesaggistico. Il tutto in stretta collaborazione con il Comitato per la Promozione dei Gemellaggi di Cava de’ Tirreni, presieduto da Nicola Pisapia.

Cicirelli giuramento



La Cerimonia di Apertura, conclusasi con un suggestivo spettacolo pirotecnico, è stata preceduta dalla gara inaugurale del Torneo per la categoria Allievi, arbitrata da Fabio Rosario Luongo (Sezione di Napoli) della Can C. Al termine di un match molto intenso e combattuto la Rappresentativa Nazionale Lega Pro ha vinto 1-0 contro la Salernitana. Decisiva la rete segnata al 15’ del primo tempo da Matteo Guido Capozzi, nell’ultima stagione in forza all’Imolese. La selezione allenata da mister Daniele Arrigoni ha legittimato il vantaggio colpendo un palo e sprecando varie occasioni, per poi subire l’arrembante, ma vano forcing finale dei granata, allenati da Pasquale Cerrato. Nell’altra partita del Girone A la Juve Stabia ha battuto 1-0 gli sloveni del Gorica.Nel Girone B la Cavese si è imposta (3-2) sulla Turris, mentre è finita in parità (0-0) la sfida tra la Rappresentativa FIGC Campania ed il Frosinone, allenato dall’ex attaccante David Di Michele.



Nella categoria Giovanissimi esordio roboante per la Rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti, che ha rifilato 5 reti alla Cavese. Pareggio ad occhiali, invece, per la Rappresentativa Nazionale Lega Pro, impegnata contro la Juve Stabia.



Oggi, mercoledì 8, e domani, giovedì 9 giugno, si completerà la fase eliminatoria, mentre venerdì 10 giugno sono in programma le semifinali di tutte e 9 le categorie.Sabato 11 giugno l’apoteosi conclusivaconle finali delle varie categorie, le premiazioni e la Cerimonia di Chiusura al “Simonetta Lamberti”.



I RISULTATI DI MARTEDI’ 7 GIUGNO 2022



Allievi – Trofeo D’Amico

Girone A: Juve Stabia-N.D. Gorica 1-0; Rappresentativa Nazionale Lega Pro-Salernitana 1-0

Girone B: Cavese-Turris 3-2; Frosinone-Rappresentativa FIGC Campania 0-0



Giovanissimi – Trofeo Gino Avella

Girone A: Cavese-Rappresentativa Nazionale LND 0-5; Salernitana-Turris 3-2

Girone B: Rappresentativa Nazionale Lega Pro-Juve Stabia 0-0; Paganese-Benevento 1-6



Mini Giovanissimi – Trofeo Damarila

Girone A: Cavese-Eintracht Ergste 5-0; Virtus Junior Napoli-Nocera Soccer 0-5

Girone B: Turris-Sporting Castel San Giorgio 4-1; Campanile Pigna-Arci Scampia 1-0



Esordienti 2009 – Trofeo Pasqualino Lodato

Girone A: Santa Maria Assunta-Sporting Castel San Giorgio 1-2; Millenium-Virtus Junior Napoli 1-1

Girone B: Football Project-Ippogrifo Sarnese 3-0; Piccolo Stadio Red Lions-Diesse Eboli 3-0



Pulcini 2011 – Trofeo Marco Luciano

Girone A: Nuceria-Piccolo Stadio Red Lions 2-0; Polisportiva Baronissi 2010-Virtus Junior Napoli n.d.

Girone B: Aurora Bisogno-Sporting Castel San Giorgio 1-1; Diecipiù-Olimpia Sport 0-4



Pulcini 2012 – Trofeo IMA

Girone A: Santa Maria Assunta-Aquilotti Cavesi 2-2; Academy Salerno-Virtus Junior Napoli 1-5

Girone B: Sporting Castel San Giorgio-Rinascita Cava 2000 2-3; Gymnasium Soccer-Ippogrifo Sarnese n.d.

Lega pro – salernitana Allievi



Primi Calci – Trofeo Catello Mari

Girone A: Virtus Agropoli Academy-Academy Salerno 0-8; Piccolo Stadio Red Lions-Nuceria 10-0

Girone B: Aurora Bisogno-Sporting Castel San Giorgio 1-6; Ippogrifo Sarnese-Olimpia Sport 2-5



Piccoli Amici – Trofeo Power Tech

Girone A: Aquilotti Cavesi A-Soccer Friends 0-21; Olimpia Sport-Ippogrifo Sarnese 4-2

Girone B: Aquilotti Cavesi B-Piccolo Stadio Red Lions 1-4; Virtus Junior Napoli-Sporting Castel San Giorgio 4-3

Federica Matera

Inno tedesco