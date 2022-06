Gian Piero Gasperini smentisce le voci di una separazione con l’Atalanta, ma prova a mettere qualche paletto per il futuro: “Non do le dimissioni oggi – ha detto il tecnico . Ieri c’erano queste notizie, ma nessuno ha parlato con me. Oggi sentivo addirittura dire che vorrei cambiare venti giocatori. Sul nuovo organico le scelte le farà la società”

Correlati