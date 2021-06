Uefa Euro 2020 diretta su RTL 102.5 con ” Noi dire Gol’

Tutte le radiocronahce sulla radiovisione più ascoltata d’Italia

RTL 102.5 ha acquistato dalla UEFA i diritti per trasmettere integralmente tutte le radiocronache delle partite degli Europei di Calcio 2020, evento che la radio più ascoltata in Italia segue dal 2004.

Tutte le partite degli Europei saranno raccontate e commentate da RTL 102.5 in ‘NOI DIRE GOL’: due squadre di conduttori, da una parte gli speaker Emanuele Carocci, Sara Calogiuri, Massimo Galanto e Jennifer Pressman e dall’altra Charlie Gnocchi, Barbara Foria, Valeria Graci, con il commento tecnico dei giornalisti Paolo Pacchioni e Andrea Salvati.

RTL 102.5 ha stretto una collaborazione, consolidata ormai da anni con Sky Sport, in occasione di UEFA EURO 2020, per cui ogni giorno RTL 102.5 ospiterà i talent e i giornalisti Sky all’interno del suo palinsesto, così come i giornalisti della prima radiovisione italiana interverranno nelle trasmissioni di Sky Sport dedicate agli EUROPEI.

Gli Europei si potranno seguire in radiovisione su RTL 102.5 fin dal ritiro della Nazionale con gli aggiornamenti, le curiosità e le emozioni del più importante evento calcistico dell’anno nella rubrica quotidiana ‘Diario Azzurro’ alle 8.35 all’interno di ‘Non Stop News’. La redazione di RTL 102.5 seguirà attraverso i notiziari, tutti i risultati delle partite con le ultime notizie da tutti i campi d’Europa e a fine giornata con uno ‘Speciale Europei’.

A Roma, ai Fori Imperiali, dove si potranno seguire le partite dell’Italia da un maxischermo, verrà diffuso l’audio della radiocronaca di RTL 102.5 delle prime tre partite della Nazionale: Italia-Turchia l’11 giugno, Italia-Svizzera il 16 e Italia-Galles il 20.

RTL 102.5 continua così la propria strategia di acquisizione dei diritti sportivi delle grandi manifestazioni sportive che contribuisce a costituire il palinsesto della radio più ascoltata d’Italia. UEFA EURO 2020 si ascolteranno in radiovisione su RTL 102.5, canale 36 del Digitale Terrestre e sul canale 736 di Sky, in streaming su www.rtl.it e attraverso l’app RTL 102.5play.