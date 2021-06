Mtb Abruzzo Cup: i protagonisti alla Granfondo e alla Marathon degli Stazzi a Scanno

Diciottesima edizione in archivio della Marathon degli Stazzi a Scanno, una delle manifestazioni di rilievo del calendario di Mtb Abruzzo Cup e dei Sentieri del Sole e dei Sapori. (foto: Alleman al traguardo)

Con il massimo rispetto delle normative vigenti anti Covid-19, l’aspetto maggiormente significativo della competizione, messa in cantiere della Mtb Scanno, ha riguardato la ragguardevole partecipazione con 342 atleti (a fronte di circa 400 iscritti) che hanno optato per la marathon di 63 chilometri e la granfondo di 42 chilometri con il passaggio in comune sul Monte Genzana a quota 1817 metri.

Trionfo straniero nella marathon di 63 chilometri: l’artefice è stato il belga Wout Alleman (DMT Racing Team – 1°élite) con ampio margine su Leopoldo Rocchetti (Bike Therapy) e Mario Gabriele Di Mattia (Dama Pasolini Bike Pro – 1°under 23), in evidenza anche Gabriele Bastianelli (Piesse Cycling Team – 1°master 1), Adriano Angeloni (Ciclotech – 1°master 2), Matteo Ciriaci (Avis Bike Cingoli – 1°élite sport), Alessandro Diletti (Avis Bike Cingoli – 1°master 4), Domenico Campini (Ciclistica L’Aquila Angelo Picco – 1°master 3), Giuseppe Sabatucci (Ciclistica L’Aquila Angelo Picco – 1°master 5), Leonardo Peluso (Bicimania Fossacesia – 1°master 6), Stefano Sarti (Triono Racing Team – 1°master 7 over), Sara Mazzorana (Bike Therapy – 1°master donna) e Carmen Sabatini (Team Specialized Terni – 1°under 23 donna).

A primeggiare nella granfondo di 42 chilometri è stato Damiano Olivieri (1°juniores) che ha coronato una sontuosa prestazione di squadra della Race Mountain Folcarelli Team con il secondo posto di Fabio Izzo e il terzo di Valerio Pisanu. Primati di categoria per Alessio Ruzza (Bike Shock Team – 1°master 2), Vinicio D’Annessa (Bike Shock Team – 1°master 3), Franco Paris (Functional Fit – 1°master 1), Stefano Conti (Isernia Mountain Adventure – 1°master 4), Lorenzo Barone (Team Erreclima – 1°èlite sport), Stefano Patrignani (Gruppo Mtb Pedalando – 1°master 6), Antonio D’Abbieri (Mtb Teramo – 1°master 7 over), Tania Silvani (Cicli Sport Mania – 1°master donna) e Martina D’Ettorre (Cicli Sport Mania – 1°juniores donna).

I CAMPIONI REGIONALI MARATHON FCI ABRUZZO 2021

Open: Mario Gabriele Di Mattia (Dama Pasolini Bikepro)

Elite Sport: Giacomo Tossici (Ciclistica L’Aquila Angelo Picco)

Master 1: Luca Alfano (Attitude Team)

Master 2: Vincenzo Cameli (AK Cycling Team)

Master 3: Domenico Campini (Ciclistica L’Aquila Angelo Picco)

Master 4: Lucio Mastrantonio (Attitude Team)

Master 5: Giuseppe Sabatucci (Ciclistica L’Aquila Angelo Picco)

Master 6: Leonardo Peluso (Bicimania Fossacesia)

Master 7 over: Francesco Centurame (Ciclistica L’Aquila Angelo Picco)

Master donna: Karin Sorgi (Lineaorobike Avezzano)

Classifiche complete al link https://tds.sport/it/race/12066