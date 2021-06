La Porto Cervo Racing con Moricci-Garavaldi nella top five al Rally degli Abeti e dell’Abetone

In Toscana, i portacolori della Scuderia Paolo Moricci e Paolo Garavaldi (Skoda Fabia R5) hanno terminato al quinto posto assoluto il 38° Rally degli Abeti e dell’Abetone. (nella foto Areniello , Moricci-Garavaldi Rally degli beti-Abetone)

In Toscana, top five per la Porto Cervo Racing e l’equipaggio formato da Paolo Moricci e Paolo Garavaldi. Al 38° Rally degli Abeti e dell’Abetone (valido come prova della Coppa Rally ACI Sport 6ª Zona) i portacolori del Team, a bordo della Skoda Fabia R5 (Pavel Group) hanno chiuso al quinto posto nella classifica assoluta.

“Abbiamo portato a termine questo Rally degli Abeti in quinta posizione assoluta”, ha detto il co-pilota Paolo Garavaldi, “dopo il primo giro della mattina, Paolo Moricci ha fatto modificare l’assetto della vettura e questo si è rilevato positivo sia per il feeling tra pilota e vettura che per i riscontri cronometrici. Posso reputarmi soddisfatto poiché riteniamo di aver fatto un ulteriore passo in avanti nella messa a punto, venendo da un Rally della Valdinievole, dove si era palesata l’esigenza di modificare l’assetto della vettura per renderla più performante. Ringrazio la Pavel Group, la T Tecnica e tutti gli sponsor che ci supportano”.

Intanto, nel rinnovato sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing www.portocervoracing.it – che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) – è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “1° Rally Terra Sarda Storico” (valido come prova del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna) organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma il 2 e 3 ottobre 2021. La nona edizione del Rally Terra Sarda sarà valida come ultima prova della Coppa Rally di Zona, per il Sardegna Rally Cup, per il Trofeo Open N5, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna.