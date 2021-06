Al via la “Beach Volley Marathon”. Bibbione 11-12-13 Giugno 2021

Quella che si svolgerà l’11-12-13 giugno sull’arenile diBibionesarà una delle edizioni più attese di sempre per la Beach Volley Marathon.

Il più conosciuto evento open della specialità saprà offrire ai suoi partecipati nuove grandi emozioni: dopo i lunghi mesi di sospensione dell’attività, beach di tutte le età e livello di gioco, provenienti da ogni parte del mondo, si ritroveranno sulla spiaggia della rinomata località veneta per un weekend di sport e sano agonismo.

I palloni si alzeranno venerdì 11 giugnosin dalla prima mattina con le categorie di gioco2x2 Maschile e2x2 Femminilele cuiattesissime finali si svolgeranno il sabato seguente.

A queste si uniranno i teams delle categorie 3×3 Maschile, 3×3 Femminile e4x4 Misto che chiuderanno la domenica con le rispettive finali.

Sarà proprio l’ultimo giorno di torneo a vedere una dellenovità di questa edizione:lacategoria 2×2 Misto (un uomo e una donna in campo), lanciando quello che potrebbe essere il nuovo trend del Beachper i prossimi anni.

SportFelix, promoter di questacelebre kermesse che raduna ogni anno professionisti e appassionati della specialità da ogni parte del mondo, assicura tutto lo spazio necessario per gestire l’evento in piena sicurezza.

L’ampia spiaggia di Bibione,infatti, è da sempre il luogo ideale per il turismo sportivo e per l’organizzazione di eventi dalla grande affluenza di cui l’azienda veneta è leader da oltre vent’anni.«Abbiamo voluto dare un segnale di reazione alla complessità del momento–dichiara Enzo Chinellato,CEO di SportFelix–Torniamo in campo consapevoli della nostra responsabilità. Gli spazi sconfinati dell’arenile di Bibione ci permettono le condizioni ideali per gestire l’evento in piena sicurezza.

A noi il compito di ottimizzare l’esperienza della nostra macchina organizzativa».