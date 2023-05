Tutti gli Azzurri per lo CSIO di Piazza di Siena

O DI PIAZZA DI SIENA

C’è grande attesa per la comunicazione degli iscritti alla 90ª edizione dello CSIO di Roma Piazza di Siena – Master fratelli d’Inzeo, in programma a Villa Borghese dal 25 al 28 maggio.

La ‘entry list’ sarà resa nota nella giornata di domani, intanto la Federazione Italiana Sport Equestri ha diramato oggi le convocazioni del team italiano, Riguardano complessivamente 27 azzurri, in particolare 23 cavalieri e 4 amazzoni Nella foto : Piergiorgio Bucci su Cochello nel Rolex Gran Premio Roma 2022 © FISE / Massimo Argenziano

La squadra ufficiale che il selezionatore tecnico Marco Porro ha scelto per rappresentare l’Italia nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di venerdì 26 maggio è composta da Giampiero Garofalo su Max Van Lentz Schrans (binomio Campione d’Italia in carica), Piergiorgio Bucci su Cochello, Francesca Ciriesi su Cape Coral, Emanuele Gaudiano su Chalou o Crack Balou e Antonio Maria Garofalo su Conquestador.

A questi, si aggiungono in gara a titolo individuale con eventuale partecipazione al Rolex Gran Premio Roma di domenica 28: Fabio Brotto, Emanuele Camilli, Michol Del Signore, Lorenzo De Luca, Guido Grimaldi, Massimo Grossato, Giulia Martinengo Marquet, Riccardo Pisani, Francesco Turturiello, Alberto Zorzi.

Per gareggiare a titolo individuale, senza partecipazione al GP sono stati inoltre convocati: Antonio Alfonso, Filippo Bassan, Emilio Bicocchi, Omar Bonomelli, Giacomo Casadei, Bruno Chimirri, Elisa Chimirri, Francesco Correddu, Eugenio Grimaldi, Emiliano Liberati, Gianluca Quondam, Graziano Tazzi.

Tra le curiosità, da segnalare la presenza di due fratelli, Antonio Maria (33 anni) e Giampiero Garofalo (29), tra i cinque della squadra di Coppa, a distanza di oltre quarant’anni dall’ultima partecipazione romana di Piero e Raimondo d’Inzeo.

Nell’elenco dei selezionati a titolo individuale senza GP compaiono invece il 51enne Bruno Chimirri e la 19enne figlia Elisa.

Nel 2022 Antonio Maria Garofalo aveva fatto parte con Conquestador della squadra andata in campo per la Coppa mentre con il 3º posto Piergiorgio Bucci e Cochello sono stati invece il miglior binomio azzurro nel Rolex Gran Premio Roma.