Napoi, Spalletti:”anche oggi abbiamo fatto uuna partita tutto cuore”

Il Napoli di Spalletti ha battuto 1-0 la Fiorentina . Poi la festa al Maradona nel giorno della festa al Mar: “Provo una grande gioia per la felicità che abbiamo donato alla gente di Napoli – ha commentato il tecnico -. Saper di aver contribuito a tutto questo è una grande soddisfazione”.

La squadra azzurra ha dominato il campionato: “Il contributo nel gruppo lo hanno dato tutti, ma anche oggi abbiamo fatto una partita con passione e cuore in mano dopo due giorni in cui non abbiamo praticamente mai dormito. Abbiamo dimostrato mentalità e forza di gruppo, spero di dare spazio a tutti da qui alla fine”.

” I giocatori , sanno bene cosa devono fare. Oggi non era facile perché affrontavamo una squadra forte, ma nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene.

Sul futuro “Non ci sono problemi con De Laurentiis, la società ha una opzione che hanno esercitato e mi hanno avvertito. Di questo li ringrazio. Ci sarà il tempo per parlare di tutto”.