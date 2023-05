Giro d’Italia: Matthews vince la terza tappa. Evenepoel si conferma in Rosa

Michael Matthews brucia Mads Pedersen nell’arrivo in volata a Melfi. Sprint bruciante dell’australiano

Dopo la fuga di Konychev e Stojnic in pianura, la corsa si anima sotto la pioggia in salita: il gruppo inizia a tirare e semina qualche velocista come Milan, Cavendish e Gaviria. Grande lavoro di selezione del campione italiano Filippo Zana, che prepara il terreno alla vittoria del compagno di squadra della Jayco AlUla. Evenepoel resta leader im maglia rosa conquistata nella prima tappa del Giro , quella a cronometro.

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA TERZA TAPPA

1) Michael Matthews – 5h 01 41”

2) Mads Pedersen – ST

3) Kaden Groves – ST

4) Vincenzo Albanese – ST

5) Stefano Oldani – ST

6) Sven Erik Bystrom – ST

7) Primoz Roglic – ST

8) Simone Velasco – ST

9) Toms Skujins – ST

10) Andrea Vendrame – ST

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA TERZA TAPPA

1) Remco Evenepoel – 10h 18′ 07”

MAGLIA CICLAMINO (classifica a punti)

Jonathan Milan 53 punti

MAGLIA AZZURRA (classifica miglior scalatore)

Thibaut Pinot 12 punti

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)

Remco Evenepoel 10’18’07””

Domani 4^ TAPPA – 9 MAGGIO 2023: VENOSA-LAGO LACENO (175 KM)