F1 Gp di Miami. Super rimonta di Verstappen. Ferrari , altro flop

Max Verstappen vince il GP di Miami e allunga a +14 in classifica sul compagno di team Sergio Perez, 2° al traguardo, al termine di una gara tanto per cambiare dominata dalle Red Bull.

Il campione del mondo protagonista di un0altra spettacolare rimonta, dalla nona casella alla partenza , sale sul gradino più alto del podio. Per la quarta volta in cinque gare chiude al 3° posto Fernando Alonso con l’Aston Martin. Gara complicatissima invece per le Ferrari: Sainz chiude al 5° posto dietro alla Mercedes di Russell, Leclerc al 7° alle spalle di quella di Hamilton.

ORDINE D’ARRIVO GP USA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing (giro veloce della gara)

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+5.384 1

3 Fernando ALONSO Aston Martin+26.305 1

4 George RUSSELL Mercedes+33.229 1

5 Carlos SAINZ Ferrari+47.511 1 (penalizzato di 5″)

6 Lewis HAMILTON Mercedes+51.249 1

7 Charles LECLERC Ferrari+52.988 1

8 Pierre GASLY Alpine+55.670 1

9 Esteban OCON Alpine+58.123 1

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+62.945 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+64.309 1

12 Lance STROLL Aston Martin+64.754 1

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+71.637 1

14 Alexander ALBON Williams+72.861 1

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+74.950 1

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+78.440 1

17 Lando NORRIS McLaren+87.717 1

18 Nyck DE VRIES AlphaTauri+88.949 1

19 Oscar PIASTRI McLaren1 L 1

20 Logan SARGEANT Williams1 L 1

F1: la classifica Piloti dopo il GP di Miami 2023

POS. PILOTA TEAM PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 119 2 Sergio Perez Red Bull 105 3 Fernando Alonso Aston Martin 75 4 Lewis Hamilton Mercedes 56 5 Carlos Sainz Ferrari 44 6 George Russell Mercedes 40 7 Charles Leclerc Ferrari 34 8 Lance Stroll Aston Martin 27 9 Lando Norris McLaren 10 10 Pierre Gasly Alpine 8 11 Nico Hülkenberg Haas 6 12 Esteban Ocon Alpine 6 13 Oscar Piastri McLaren 4 14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 4 15 Guanyu Zhou Alfa Romeo 2 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 2 17 Kevin Magnussen Haas 2 18 Alexander Albon Williams 1 19 Logan Sargeant Williams 0 20 Nyck de Vries AlphaTauri 0

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2023

1. Red Bull 224

2. Aston Martin 102

3. Mercedes 96

4. Ferrari 78

5. McLaren 14

6. Alpine 14

7. Haas 8

8. Alfa Romeo 6

9. AlphaTauri 2

10. Williams 1