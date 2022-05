Verona . Tudor:”abbiamo giocato una buona gara. Il Milna ha vinto meritatamente”

Igor Tudor , aimicrofoni Dazn , dopo la sconfitta contro il Milan

“Mi complimento col Milan “. Lo ha detto Igor Tudor, allenatore del Verona, intervenuto dopo la sconfitta contro i rossoneri.

Un Verona meno lucido del solito in avanti. “Loro vengono a pressare uomo su uomo. Abbiamo avuto delle opportunita’, sul 2-1 Caprari poteva passarla a Lasagna e non lo ha fatto. Quando queste grandi squadre vanno forte come oggi – ha aggiunto – e’ difficile giocarsela. Siamo passati in vantaggio, mi dispiace per il secondo gol perche’ da giorni abbiamo parlato dei loro contropiedi su calcio d’angolo. Quello ci ha tagliato le gambe”. Su cosa manca al Verona per fare un passo in avanti. “Al Verona non manca niente, i nostri 52 punti sono una cosa pazzesca. I ragazzi hanno lottato dal primo giorno e fatto delle belle gare.