Serie A: Verona – Milan 1-3

Nel posticipo della 36a giornata di Serie A, il Milan batte 3-1 il Verona, e si porta in vetta alla classifica

I Rossoneri a soli 180′ dalla fine è a soli 4 punti dalla conquista dello scudetto.

Nel giorno del suo cpmpleaano Tonali festeggia con una doppietta (la prima in carriera). Hellas verona in vantaggio al 38’ con faraoni , su cross di Lazovic , il copo di testa che infila Maigna.

Prima del riposo , Leao supera Casale e mette in mezzo la palla Tonali in sivolata fa 1-1.

Nella ripresa al 50’ ancora Leao con una lunga galoppata , l’assist per Tonali , il centrocampista appoggia in rete.Nel finale il sigillo di Florenzi appena entrato in campo.il suo destro è angolto nulla da fare per Montipò.

IL TABELLINO

VERONA-MILAN 1-3

Verona (3-4-1-2): Montipò ; Casale (21′ st Hongla ), Gunter , Ceccherini (34′ st Sutalo ); Faraoni (21′ st Depaoli ), Tameze , Ilic , Lazovic ; Barak , Caprari ; Simeone (27′ st Lasagna ). A disp.: Berardi, Boseggia, Chiesa,, Frabotta, Retsos, Praszelik, Veloso, Cancellieri. All.: Tudor

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Calabria (39′ st Florenzi ), Kalulu , Tomori , Theo Hernandez ; Tonali , Kessie ; Saelemaekers (17′ st Messias ), Krunic (23′ st Bennacer ); Leao (39′ st Ibrahimovic); Giroud (18′ st Rebic ). A disp.: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Gabbia, Romagnoli, Bakayoko, Diaz. All.: Pioli

Arbitro: Doveri

Marcatori: 38′ Faraoni (V), 48′ pt e 5′ st Tonali (M), 41′ st Florenzi (M)

Ammoniti: Faraoni (V), Leao (M), Ilic (V)