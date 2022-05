Serie A: Spezia- Atalanta 1-3

L’obiettivo dell’Atalanta è un posto in Europa. La squadra di Gasperini non molla e nell’anticipo delle ore 12,30 al Picco batte lo Spezia 3-1.

Nel primo tempo Muriel (16′) sblocca la gara con freddezza, poi la Dea si distrae su un lancio lungo e Verde (30′) pareggia in contropiede. Nella ripresa i nerazzurri aumentano i giri e chiudono la gara grazie a un colpo di testa di Djimsiti (73′) e a un colpo da biliardo di Pasalic (87′). Per i liguri quarto ko di fila e tutto rimandato per il discorso salvezza. Atalanta che sale a quota 59 punti a-3 dalla lazio.

IL TABELLINO

SPEZIA-ATALANTA 1-3

Spezia (3-4-3): Provedel; Hristov (1′ st Reca), Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore (33′ st Antiste), Kiwior, Bastoni (12′ st Manaj); Agudelo (22′ st Kovalenko), Gyasi, Verde.

A disp.: Zoet, Zovko, Bourabia, Ferrer, Salcedo, Sher, Nguiamba, Bertola. All.: Thiago Motta

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Palomino (1′ st Demiral), Djimsiti; Zappacosta, Freuler (13′ st Hateboer), Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Malinovskyi (13′ st Boga), Muriel (47′ st Mihaila).

A disp.: Rossi, Sportiello, Pessina, Renault, Miranchuk, Cissé. All.: Gasperini

Arbitro: Maresca

Marcatori: 16′ Muriel (A), 30′ Verde (S), 28′ st Djimsiti (A), 42′ st Pasalic (A)

Ammoniti: Bastoni, Maggiore (S); Malinovskyi, Freuler, Muriel (A)