Serie A: Salernitana – Cagliari 1-1

Emozioni allo stadio ‘Arechi’. Al 99′ il Caglairi pareggia .

Fino alla fine , così nei prossimi 180 minuti a due giorate dal termine la Salernitana e il Cagliari si giocheranno la permanenza in Serie A.

Finisce 1-1 tra Salernitana e Cagliari 1-1 . Al 68’ Verdi trasforma il rigore concesso per un fallo di Lovato su Kastanos. Quando ormai il vantaggio in classifica dei campani era a il +4 nei confronti dei sardi terzultimi Altare gira in rete di testa il calcio d’angolo di Baselli.

Il Tabellino

Salernitana – Cagliari 1-1

Salernitana (3-5-2): Sepe ; Gyomber , Radovanovic , Fazio ; Mazzocchi , L. Coulibaly , Bohinen (15’ st Kastanos ), Ederson , Ruggeri (35’ st Zortea ); Verdi (39’ st Perotti), Djuric (35’ st Bonazzoli). A disp.: Belec, Russo, Ribery, Di Tacchio, Obi, Dragusin, Gagliolo, Mikael. All.: Nicola

Cagliari (3-5-2): Cragno ; Ceppitelli (34’ Baselli ), Lovato Altare ; Bellanova , Deiola (26’ st Gaston Pereiro ), Grassi , Rog (14’ st Marin ), Lykogiannis ; Joao Pedro , Pavoletti (26’ st Keita ). A disp.: Aresti, Radunovic, Carboni, Dalbert, Goldaniga, Walukiewicz, Zappa, Strootman. All.: Agostini

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 23’ st rig. Verdi (S), 54’ st Altare (C)

Ammoniti: Bohinen (S), Pavoletti (C), Cragno (C), Zortea (S), Radovanovic (S), Perotti (S), Gyomber (S)

Espulsi: Ribery per proteste dalla panchina