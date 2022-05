Marco Giampaolo ha commentato la sconfitta contro la Lazio, con la Sampdoria ancora in piena corsa per la salvezza: “

Non si possono fare calcoli, ho già detto che la quota salvezza non la conosco e bisogna fare ancora qualche punto. Non so quanti, il massimo che sapremo andarci a prendere. In un paio di volte potevamo fare meglio però rispetto al passato abbiamo giocato meglio al di là del risultato che ci vede perdenti. Ho visto più coraggio”.