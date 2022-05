Pellegrini sorride in gara 1 a Imola nel Topjet

Grandissima prestazione dell’alfiere Ht Powertrain che al volante della Superformula Dallara 313 ha chiuso al secondo posto la gara, primeggiando fra I piloti della F.2000. Alle sue spalle Berta sulla F.314 della Team Hoffman e Benalli con la F.309 della Puresport . Atzori è risultato il migliore della F2.0 Cup, davanti a D’Amicis e Palummieri. (foto: arrivo Pellegrini)

Bernardo Pellegrini ritrova il sorriso sulla sua pista preferita, sfoderando una magnifica performance in Gara 1 a Imola nel terzo round del Topjet. Secondo posto assoluto dietro all’irlandese Cian Carey della serie austrica Drexler e successo nella serie italiana con relativo pieno di punti. Gara molto bella nonostante i tanti rallentamenti per l’ingresso della Safety Car e il finale in regime di Full Course Yellow.

Pellegrini ha inizialmente duellato con il pesarese Franco Cimarelli, successivamente fermato da un guasto tecnico, poi superato Benjamin Berta e ancora lo svizzero Sandro Zeller. Ha fatto segnare il giro più veloce in 1’40”414 ed ha anche provato ad attaccare la leadership di Carey, comunque trasparente ai fini della classifica di campionato, chiudendo a 9 decimi del vincitore, davanti all’ungherese e al bravissimo toscano Andrea Benalli, che è stato primo di classe Pro.

“Imola mi porta bene – ha dichiarato il portacolori della Ht Powertrain – domani saranno 40 anni dalla perdita di Gilles Villeneuve, di cui mi onoro di portare lo stesso casco e la bandiera canadese sulla vettura. Sono veramente contento di come è andata, avrei potuto lottare per l’assoluto ma ho dovuto pensare al campionato”

Berta, anche lui molto contento all’arrivo ha dichiarato: – “Avrei volute vincere, ma mi sono davvero divertito tanto, ci voleva più potenza, ma il mio motore era sempre sempre al limite sia in scia che fuori. Spero che alla luce di queste prestazioni possano conoscermi in altri campionato come, la Formula Regional e la F.3 FIA”.

“Sono al settimo cielo – ha commentato Benalli – partire diciannovesimo e chiudere terzo del Topjet e primo della Pro, per me è un risultato incredibile. Sono partito subito all’attacco e ho cercato di recuperare più posizioni possibile, assolutamente non avrei immaginato di arrivare così avanti. Ho pensato solo di mettere le ruote sempre nel posto giusto e spingere a fondo. Alla fine è andata molto bene”.

In recupero alle spalle di Benalli si sono classificati, sesto Riccardo Perego sulla F.312 della Perego Corse, convincente dopo l’ottimo debutto di Monza e settimo Renato Papaleo anche lui partito da lontanissimo nello schieramento. Nono Dino Rasero abile ancora una volta nella rimonta. Fuori gara invece Paolo Brajnik attuale leader del campionato, mentre risaliva posizioni nel gruppo è rimasto coinvolto in un contatto di gara.

Con l’ottavo posto assoluto e il quarto successo nella F.2,0 Cup ha brillato ancora la stella di Francesco Atzori, che nel corso della gara è stato anche sesto assoluto. Completano il podio della divisione riservata alle formula Renault, Edoardo D’Amicis e Stefano Palummieri.

“Atzori ha dichiarato:- Mi godo questo successo e sono molto contento anche dell’ottavo assoluto e chissà se con la pioggia non potevo arrivare ancora più avanti”. E’ stato tutto fantastico”.

“Gara meravigliosa – ha commentato D’Amicis – “sono partito indietro anche per la penalizzazione ricevuta a Monza e ho pensato solo a spingere e cosi ho fatto fino ad arrivare sul second gradino del podio. La pista è bellissima io avevo provato solo nelle libere sul bagnato e in gara abbiamo trovato condizioni diverse”.

Il terzo, Palummieri ha dichiarato”sono un po’ amareggiato perchè sono partito molto indietro e considerando quanto ho recuperate sarei arrivato sicuramente in una posizione migliore, perchè il ritmo era ottimo. Buon bottino comunquein prospettiva campionato”.

Fra le altre classi del Top jet spicca il successo in Pro/Am di Giovanni Giordano sulla F.310 della Movisport, che finalmente dopo le mancate parteicpazioni al Mugello e a Monza, ha fatto una gara davvero incisiva chiudendo ad un soffio dalla Top Ten nonostante un testa coda nel mezzo della bagarre. Subito dietro Umberto Vaglio, vincitore due volte a Monza con la 308 della ASD Living e Edoardo Bonanomi con la F3 Mygale.

Daniele Raddrizzani con la F.308 ha prevalso nella classe AM, davanti a Jean Luc Nerì e Luca Iannacone.

Ancora un successo per il monzese Fabio Turchetto nella classe Light della F.20 Cup, precedendo Dennis Mezzacasa e Simone Padovani.

Domenica 7 Maggio Gara 2, sempre in diretta su Motorsport Tv canale 229(Sky), è prevista alle ore 11.30