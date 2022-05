Oro per l’Alfa Maserà nella Serie D FGI LC Open

Si è disputata nel weekend 7-8 maggio a Brendola (VI) la prova regionale del Campionato di Serie D di ginnastica ritmica, gara organizzata della Federazione Ginnastica d’Italia che prevede l’esecuzione di più esercizi da parte delle ginnaste di ogni rappresentativa la cui somma dei punteggi determina la classifica di squadra. Foto:Coruzzi-Sergiano-Rossetto-Cecchinato).

Per l’Alfa Maserà sono scese in pedana Anna Cecchinato, Martina Coruzzi, Valentina Rossetto, Anna Sergiano che, nella categoria Open LC, hanno eseguito un esercizio collettivo a corpo libero, una successione con palla-nastro e una coppia con due cerchi, ottenendo il punteggio totale più alto tra le 30 rappresentative partecipanti alla competizione. Il quartetto, allenato dalle tecniche Francesca Sette, Giada Bianzale, Francesca Nalin e Sara Roman ottiene quindi una meritatissima medaglia d’oro e si prepara per le Finali Nazionali di Rimini di fine giugno contando anche sul rientro della compagna di squadra Gaia Ruvoletto.

Ginnaste con Francesca Sette e il presidente Simone Piva

“Complimenti alle ginnaste e alle tecniche! – commenta Simone Piva, presidente dell’Alfa Maserà – Queste ragazze lavorano molto e il primo posto premia soprattutto il loro impegno. Questa medaglia d’oro si aggiunge a quelle vinte nei campionati federali individuali di marzo e non possiamo che essere orgogliosi dei nostri risultati”.

Ginnaste con Francesca Sette e Giada Bianzale

Francesca Sette