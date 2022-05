Lazio , Sarri:”abbiamo fatto una buona partita e per battere questa Samp”

I tre punti conquistati fondamentali per la corsa verso l’Europa.

“Abbiamo fatto una buona partita e per battere questa Samp, che ha trovato la quadratura, bisognava farlo – ha commentato Sarri a fine partita -. Abbiamo il predominio del gioco, ma non potete aspettarvi che questa squadra sia come quel Napoli. Il possesso palla però è un nostro punto di forza”.

“Diventando più solidi avremmo fatto più punti e sarebbe importantissimo per noi. In questa stagione non ce l’abbiamo fatta con continuità, ma i miglioramenti della squadra si sono visti e ci fa ben sperare per il futuro. Se i miglioramenti verranno confermati, pur commettendo tanti errori, possiamo diventare più solidi – ha continuato Sarri -, ma è ovvio che non sono contento di questo aspetto”.