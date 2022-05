Carlos Alcaraz è il nuovo campione di Madrid! Secondo Masters1000 in carriera per il tennista spagnolo, che dopo aver battuto Casper Ruud a Miami, surclassa il due volte campione, nonché difensore del titolo, Alexander Zverev. 6-3 6-1 in appena sessantaquattro minuti. Alcaraz conferma il suo stato di forma manifestato nel corso della settimana e dopo aver battuto Rafael Nadal e Novak Djokovic, porta a casa il sesto titolo ATP comprese le Next Gen Finals.

