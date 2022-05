Cagliari , Agostini:”sono strafelice per i ragazzi e per quello che hanno messo in campo”

Cos' il tecnico del Cagliari al termine del match -spareggio contro la Salernitana ai microfoni Dazn. "Il rigore tolto avrebbe ammazzato chiunque invece loro hanno avuto la forza di andare ancora a riprendersi il pareggio. E' un segnale importante". Cosi' Alessandro Agostini, allenatore del Cagliari, intervenuto dopo il pareggio contro la Salernitana. "Dopo il gol subito abbiamo messo tutto in campo e questo risultato dara' sicuramente fiducia ai ragazzi, perche' ne avevano un po' poca", ha aggiunto a Dazn. Sull'autore del gol, Agostini ha dichiarato: "Con l'Inter sara' una partita difficile, noi dobbiamo continuare con questo spirito per trovare sempre piu' sicurezze e ce la lotteremo fino alla fine". foto:www,cagliaricalcio.com

