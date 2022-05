Atalanta , Gasperini:”la s quadra oggi è stata molto brava”

E’ un Gian Piero Gasperini soddisfatto nel dopo gara cinto contro lo Spezia .

“A parte il gol preso, la squadra oggi è stata molto brava in tutti i reparti e le situazioni – ha spiegato il tecnico dell’Atalanta -. Abbiamo condotto a lungo la gara, avuto occasioni e concesso pochissimo contro una squadra difficile da affrontare”. Poi sulla lotta per l’Europa, la prossima gara contro il Milan e il futuro a Bergamo. “Noi saremo arbitri di noi stessi, non dello scudetto – ha spiegato -. Sarà una gara importante per raggiungere l’Europa che per noi sarebbe un traguardo fantastico e a cui teniamo molto”.