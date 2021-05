La sfida tra Udinese Bologna finisce 1-

I friulani passano al 23’ con De Paul , il tocco d’esterno anticipa Skorupski

Il Bologan reagisce bene nella seconda parte del matrch e trova il pareggio all’82’: Musso stende Palacio in area, Orsolini non sbaglia dal dischetto. Un punto ciascuno dunque, che permette a entrambe di raggiungere in classifica la simbolica quota 40.