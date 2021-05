Serie A: Fiorentina-Lazio 2-0. Doppietta di Vlahovic

Passo falso della Lazio in ottica qualificazione Champions League. Nel posticipo della 35^ giornata bianocellesti battuti 2-0 da un’ottima Fiorentina.

Partita maschia e nervosa , l’arbitro Maresca ha estratto nove volte il cartellino giallo .

Viola in vantaggio con Vlahovic , l’attaccante raccoglie un cross rasoterra di Biraghi.

Nella ripresa la Lazio si lancia in attacco con qualche pericolo per la porta difesa da Dragowski. Al 44′ il raddoppio viola: ancora con Vlahovic sugli sviluppi da calcio d’angolo , il colpo di testa in anticipo su Luiz Felipe.

La Fiorentina sale a +7 sul terzultimo posto.



IL TABELLINO

FIORENTINA-LAZIO 2-0

Fiorentina (3-5-2): Dragowski ; Caceres 6 Pezzella , Milenkovic ; Venuti , Bonaventura (28′ st Amrabat ), Pulgar , Castrovilli (46′ st Quarta ), Biraghi ; Ribery (40′ st Kouame ), Vlahovic . A disp.: Terracciano, Rosati, Olivera, Malcuit, Barreca, Montiel, Callejon, Kokorin, Eysseric. All.: Iachini

Lazio (3-5-2): Reina ; Marusic , Acerbi , Radu (30′ st Muriqi ); Lazzari (18′ st Luiz Felipe ), Milinkovic-Savic , Leiva (18′ st Cataldi ), Luis Alberto (30′ st Akpa Akpro ), Lulic (18′ st Pereira ); Correa , Immobile . A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Parolo, Musacchio. All. S. Inzaghi 5

Arbitro: Maresca

Marcatori: 32′ Vlahovic, 44′ st Vlahovic

Ammoniti: Venuti, Vlahovic, Pezzella (F); Acerbi, Leiva, Radu, Luiz Felipe, Cataldi, Akpa Akpro (L)

Espulsi: 50′ st Pereira (L) per somma di ammonizioni