Serie A: doppio Osimhen, Zielinski e Lozano. Spezia-Napoli 1-4

Un super Napoli batte lo Spezia nell’anticipo della 35esima giornata di Serie A. Partenopei che salgono mmentaneamente al secondo posto in classifica , in attesa della sfida tra Juventus e Milan

La squadra di Gattuso sblocca il risultato dopo 15′ col gol di Zielinski : il cross di Di Lorenzo per la girata a rete del polacco. Lo Spezia subisce e non affonda, Osimhen è impendibile per la difesa spezzina , così il nigeriano realizza una doppietta (23′) , troppo veloce per Ismajli e Chabot

Freddissimo e cncentrato a metterela palla alle spalle di Provedel. Prima del riposo , Insigne su calcio di punizione ,palombella per Osimhen controllo di petto e tiro di destro sotto la traversa.

A inizio ripreso Italiano sostituisce Verde con Piccoli, che al 18′ prova a riaprirla: sul cross di Gyasi è perfetto l’inserimento di Estevez, che colpisce a botta sicura di testa, Meret respinge, ma sul pallone si avventa il giovane attaccante che realizza trascinandosi in porta il pallone.

La rete mette un po’ di vivacità . Gattuso richiama Zielinski per Mertens, sfortunato il belga deve uscire subito dopo per una distorsione alla caviglia , al suo posto Elmas ,

Il Napoli controlla e chiude l’incontroall’80’ a 10′: ancora Osimhen parte sul filo del fuorigioco e su lancio di Mario Rui , serve al centro Lozano, entrato da 4′, che deve solo appoggiare in porta anticipando l’uscita di Provedel. Anche per il messicano è il gol che vale la doppia cifra in Serie A

IL TABELLINO

Spezia-Napoli 1-4

Spezia (4-3-3): Provedel ; Vignali , Ismajli , Chabot , Marchizza ; Estevez (33′ st Acampora ), Ricci , Maggiore ; Verde (1′ st Piccoli ), Agudelo (33′ st Saponara ), Gyasi (23′ st Farias ).

Allenatore: Italiano

Napoli (4-2-3-1): Meret ; Di Lorenzo , Manolas , Rrahmani , Hysaj (24′ st Mario Rui); Fabian Ruiz , Demme ; Politano (31′ st Lozano ), Zielinski [24′ st Mertens (31′ st Elmas 6)], Insigne ; Osimhen (39′ st Petagna ).

Allenatore: Gattuso

Arbitro: Irrati

Marcatori: 15′ Zielinski (N), 23′ e 44′ Osimhen (N), 19′ st Piccoli (S), 35′ st Lozano (N)

Ammoniti: Hysaj (N), Ricci (S), Estevez (S), Vignali (S