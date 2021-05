Ippodromo Capannelle.Sabato 8 maggio – Trotto domenica 9 maggio – Galoppo con il Premio Tadolina

Otto, come ormai consuetudine, le corse in programma in questo sabato di trotto alle Capannelle, tra le quali spicca un ricco confronto a resa di metri per ottimi soggetti di 4 anni. In sei al via, suddivisi su due nastri, con Benz As e Blue Eyes Bar a contendersi il successo rispetto a Banteng Jet, mentre la sola penalizzata Buena Suerte Bi sembra di fronte ad un impegno davvero arduo.

Di buon livello tecnico anche la prova sul miglio per anziani di categoria C nella quale Zeudi Amg, in forma strepitosa, darà vita a uno spettacolare match con il declassato Voltaire Gifont, senza dimenticare Zingaro Doc e Victorper.

Inizio alle 13.40, prossimo appuntamento con le corse al trotto mercoledì 12.

CLICCA QUI PER SCARICARE I FAVORITI 8 MAGGIO

Domenica 9 maggio – Galoppo

Il 23 maggio è sempre più vicino, il gran giorno dedicato all’appuntamento principe della stagione, il Derby Day. Intanto però continuano le domeniche di preparazione al pomeriggio della verità e quella che vivremo il 9 maggio sarà, come sempre, interessante e ricca di spunti qualitativi.

La giornata è imperniata sul Premio Tadolina, eccelsa campionessa che per anni ha legato il suo nome a quello di Patrizio Galli, il custode dell’allevamento italiano, davvero il punto di riferimento per ogni allevatore. In questo pomeriggio Capannelle celebra e ricorda anche due grandi fantini e poi allenatori che sono stati l’emblema della grandezza del nostro turf tra gli anni 50 e 90 del secolo scorso: Bruno Agriformi e Luigi Giovanale.

Tadolina è stata una campionessa assoluta, una delle due grandi creazioni (l’altra fu Marguerite Vernaut) della Contessa Orietta Huniady Incisa insieme al padre Mario. Vinse il Regina Elena e Oaks, oltre al giovanile Gran Criterium, seconda nel Parioli sconfitta da Bauto ma soprattuttorunner up di Silly Season nelle Champion st.

La corsa a lei dedicata è una preziosa listed femminile sul miglio che apre la stagione dei black type per le anziane a Roma. L’ultima vincitrice è stata Chiaro di Luna, ma nel ricco albo d’oro del Premio Tadolina troviamo anche Secret Sharp, Extremely Vintage, Aury Touch, Vague Nouvelle, Lucky Serena. La conferma che la listed in programma domenica ha una sua importante funzione di selezione. L’edizione 2021 vedrà in campo ancora Chiaro di luna, fronteggiata da Haven park, Raven’s Rosa, Romance d’amour, Rose secret, Granatina, Thunder panther.

Il premio dedicato a Bruno Agriformi è un handicap principale sulla severa distanza dei 2400 metri ed è riservato ai soli tre anni. Hanno risposto all’appello del periziatore in dieci, tra cui Frenkbit, Bridge Dress Me, Prisoner Of Love, Le Seigneur De Fer, Conquering Eagle, Crebillon, Eastern Bound, Under Secret, Angel Of The World, Boboalena.

Sempre riservato ai cavalli di tre anni ma sul miglio sarà il Premio Luigi Giovanale, handicap limitato con al via: Assalto, Chiamami Boss, You Make Me Shever, Beach Costellation, Killer Mamba, Tagore, Piccola Miss, Sebazo, Lucifero, Asso Piglia Tutto, Red Sprite e Mission Accomplise.

Sette le corse in programma nel pomeriggio, cinque sulla pista grande e due sulla preziosa all weather. Una listed, una maiden per i tre anni ed una per i due anni. Quattro saranno invece gli handicap, uno sarà HP e una corsa sarà riservata ai dilettanti. Quanto alle distanza si andrà dai 1200 fino ai 24000 metri. Prima corsa in programma alle ore 13:35.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL PROGRAMMA UFFICIALE DEL 09.05.2021

Le corse a Capannelle si svolgeranno a porte chiuse ma i servizi di bar e ristorazione all’interno dell’Ippodromo saranno aperti nel rispetto delle norme di contenimento del coronavirus.

Si ricorda che, secondo i decreti attualmente in vigore contenenti le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, le sale scommesse all’interno dell’Ippodromo resteranno chiuse.

ph. Domenico Savi

Domenica 9 maggio – Galoppo con il Premio Tadolina

Comunicato stampa

Sabato 8 maggio – Trotto

Otto, come ormai consuetudine, le corse in programma in questo sabato di trotto alle Capannelle, tra le quali spicca un ricco confronto a resa di metri per ottimi soggetti di 4 anni. In sei al via, suddivisi su due nastri, con Benz As e Blue Eyes Bar a contendersi il successo rispetto a Banteng Jet, mentre la sola penalizzata Buena Suerte Bi sembra di fronte ad un impegno davvero arduo.

Di buon livello tecnico anche la prova sul miglio per anziani di categoria C nella quale Zeudi Amg, in forma strepitosa, darà vita a uno spettacolare match con il declassato Voltaire Gifont, senza dimenticare Zingaro Doc e Victorper.

Inizio alle 13.40, prossimo appuntamento con le corse al trotto mercoledì 12.

CLICCA QUI PER SCARICARE I FAVORITI 8 MAGGIO

Domenica 9 maggio – Galoppo

Il 23 maggio è sempre più vicino, il gran giorno dedicato all’appuntamento principe della stagione, il Derby Day. Intanto però continuano le domeniche di preparazione al pomeriggio della verità e quella che vivremo il 9 maggio sarà, come sempre, interessante e ricca di spunti qualitativi.

La giornata è imperniata sul Premio Tadolina, eccelsa campionessa che per anni ha legato il suo nome a quello di Patrizio Galli, il custode dell’allevamento italiano, davvero il punto di riferimento per ogni allevatore. In questo pomeriggio Capannelle celebra e ricorda anche due grandi fantini e poi allenatori che sono stati l’emblema della grandezza del nostro turf tra gli anni 50 e 90 del secolo scorso: Bruno Agriformi e Luigi Giovanale.

Tadolina è stata una campionessa assoluta, una delle due grandi creazioni (l’altra fu Marguerite Vernaut) della Contessa Orietta Huniady Incisa insieme al padre Mario. Vinse il Regina Elena e Oaks, oltre al giovanile Gran Criterium, seconda nel Parioli sconfitta da Bauto ma soprattuttorunner up di Silly Season nelle Champion st.

La corsa a lei dedicata è una preziosa listed femminile sul miglio che apre la stagione dei black type per le anziane a Roma. L’ultima vincitrice è stata Chiaro di Luna, ma nel ricco albo d’oro del Premio Tadolina troviamo anche Secret Sharp, Extremely Vintage, Aury Touch, Vague Nouvelle, Lucky Serena. La conferma che la listed in programma domenica ha una sua importante funzione di selezione. L’edizione 2021 vedrà in campo ancora Chiaro di luna, fronteggiata da Haven park, Raven’s Rosa, Romance d’amour, Rose secret, Granatina, Thunder panther.

Il premio dedicato a Bruno Agriformi è un handicap principale sulla severa distanza dei 2400 metri ed è riservato ai soli tre anni. Hanno risposto all’appello del periziatore in dieci, tra cui Frenkbit, Bridge Dress Me, Prisoner Of Love, Le Seigneur De Fer, Conquering Eagle, Crebillon, Eastern Bound, Under Secret, Angel Of The World, Boboalena.

Sempre riservato ai cavalli di tre anni ma sul miglio sarà il Premio Luigi Giovanale, handicap limitato con al via: Assalto, Chiamami Boss, You Make Me Shever, Beach Costellation, Killer Mamba, Tagore, Piccola Miss, Sebazo, Lucifero, Asso Piglia Tutto, Red Sprite e Mission Accomplise.

Sette le corse in programma nel pomeriggio, cinque sulla pista grande e due sulla preziosa all weather. Una listed, una maiden per i tre anni ed una per i due anni. Quattro saranno invece gli handicap, uno sarà HP e una corsa sarà riservata ai dilettanti. Quanto alle distanza si andrà dai 1200 fino ai 24000 metri. Prima corsa in programma alle ore 13:35.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL PROGRAMMA UFFICIALE DEL 09.05.2021

Le corse a Capannelle si svolgeranno a porte chiuse ma i servizi di bar e ristorazione all’interno dell’Ippodromo saranno aperti nel rispetto delle norme di contenimento del coronavirus.

Si ricorda che, secondo i decreti attualmente in vigore contenenti le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, le sale scommesse all’interno dell’Ippodromo resteranno chiuse.

ph. Domenico Savi