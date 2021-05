Filippo Ganna prima maglia Rosa al Giro d’Italia

Prima tappa Giro d’Italia e prima maglia Rosa assegnata nella cronometro di Torino.

Filippo Ganna, non ha tradito le aspettative mettendo in fila tutti gli avversari con il tempo di 8’47″52 volando a 58,748 km/h di media.

Una bellissima prova quella del campione del mondo, che praticamente non ha mai smesso di pedalare nemmeno in curva e, proprio come era accaduto lo scorso anno a Palermo, ha vinto la crono inaugurale del Giro e conquistato la prima maglia rosa dell’edizione numero 104.

E alle spalle di Ganna, l’Italia si gode anche la splendida prestazione di Edoardo Affini della Jumbo Visma che ha davvero entusiasmato, precedendo di giustezza il suo compagno di squadra Tobias Foss, giovane norvegese che vedremo protagonista anche in salita.

Il portoghese Joao Almeida che ha chiuso a 17 secondi da Ganna e ha fatto meglio di un solo secondo rispetto a Remco Evenepoel. Bravi Alexandr Vlasov e Domenico Pozzovivo, ottima la difesa di Vincenzo Nibali .A nche Gianni Moscon nei primi dieci.

Domani è in programma la prima tappa in linea, da Stupinigi a Novara per 179 km, sulla carta riservata ai velocisti.

ORDINE D’ARRIVO

1. GANNA Filippo (INEOS GRENADIERS) in 08’47”

2. AFFINI Edoardo (JUMBO-VISMA) a 10″

3. FOSS Tobias S. (JUMBO-VISMA) a 13″

4. ALMEIDA Joao (DECEUNINCK – QUICK-STEP) a 17″

5. CAVAGNA Remi (DECEUNINCK – QUICK-STEP) a 18″

6. VAN EMDEN Jos (JUMBO-VISMA)

7. EVENEPOEL Remco (DECEUNINCK – QUICK-STEP) a 19″

8. WALSCHEID Maximilian Richard (TEAM QHUBEKA ASSOS)

9. BRANDLE Matthias (ISRAEL START-UP NATION) a 22″

10. MOSCON Gianni (INEOS GRENADIERS) a 23″