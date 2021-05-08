F1 Gran Premio di Spagna. Hamilton Mister 100 pole , altra vittoria a Montmelò

Lewis Hamilton conquista la 100^ pole in carriera. A Montmelò il pilota britannico scrive la storia in F1
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In prima fila domani nel Gran Premio di Spagna , Max Verstappen (Red Bull), terzo Valtteri Bottas (Mercedes). In seconda fila la Ferrari di VCharles Leclerc . L’altro ferrarista Sains in terza fila dietro a Esteban Ocon (Fra/Alpine).
La griglia di partenza
PRIMA FILA
1 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)
2 Max Verstappen (Ola/Red Bull)
SECONDA FILA
3 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)
4 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)
TERZA FILA
5 Esteban Ocon (Fra/Alpine)
6 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)
QUARTA FILA
7 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)
8 Sergio Perez (Mes/Red Bull)
QUINTA FILA
9 Lando Norris (Ing/McLaren)
10 Fernando Alonso (Spa/Alpine)
SESTA FILA
11 Lance Stroll (Can/Aston Martin)
12 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)
SETTIMA FILA
13 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)
14 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
OTTAVA FILA
15 George Russell (Ing/Williams)
16 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)
NONA FILA
17 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)
18 Mick Schumacher (Ger/Haas)
DECIMA FILA
19 Nicholas Latifi (Can/Williams)
20 Nikita Mazepin (Rus/Haa