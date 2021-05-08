F1 Gran Premio di Spagna. Hamilton Mister 100 pole , altra vittoria a Montmelò

Redazione 8 Maggio 2021 F1 Commenti disabilitati su F1 Gran Premio di Spagna. Hamilton Mister 100 pole , altra vittoria a Montmelò

Lewis Hamilton  conquista la 100^ pole in carriera. A Montmelò il pilota britannico scrive la storia in F1

.

In prima fila domani nel Gran Premio di Spagna , Max Verstappen (Red Bull), terzo Valtteri Bottas (Mercedes). In seconda fila la Ferrari di VCharles Leclerc . L’altro ferrarista Sains in terza fila dietro a Esteban Ocon (Fra/Alpine).

La griglia di partenza

PRIMA FILA
1  Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

2  Max Verstappen (Ola/Red Bull) 

SECONDA FILA

3  Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

4 Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 

TERZA FILA

5 Esteban Ocon (Fra/Alpine) 

6 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari) 

QUARTA FILA

7  Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) 

8  Sergio Perez (Mes/Red Bull) 

QUINTA FILA

9  Lando Norris (Ing/McLaren) 

10 Fernando Alonso (Spa/Alpine) 

SESTA FILA

11 Lance Stroll (Can/Aston Martin) 

12 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

SETTIMA FILA

13  Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin) 

14  Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 

OTTAVA FILA

15  George Russell (Ing/Williams) 

16  Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri) 

NONA FILA

17 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

18  Mick Schumacher (Ger/Haas) 

DECIMA FILA

19   Nicholas Latifi (Can/Williams) 

20  Nikita Mazepin (Rus/Haa