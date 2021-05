Nella 32^ giornata Bundseliga il Lipsia sconfitto dal Borussia Dortmund 3-2.

Per effetto di questo risultato il Bayern Monaco è matematicamente Campione di Gerrmania . La squadra di Monaco scenderà in campo, ma già da campione, alle 18,30, per affrontare sul terreno dell’Allianz Arena il Borussia Moenchengladbach.