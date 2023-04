Al Via del Mare di Lecce il Napoli ha battuto il Lecce 2-1.

” Questo è un campo difficile, loro si esaltano nella qualità alta e sono messi bene in campo. Hanno fatto risultato con tante grandi, qui fare punti non è semplice. Abbiamo avuto qualche acciacco, ma è una vittoria che ci dà fiducia per il prosieguo”.