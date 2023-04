Stefano Pioli commenta il pareggio casalingo contro l’Empoli

“Il rimpianto c’è”. Abbiamo giocato con grande intensità senza concedere niente – ha spiegato il tecnico a fine gara -. Oggi la palla non voleva entrare. Risultato negativo, ma non la prestazione. Le occasioni le abbiamo create, nel primo tempo dovevamo riempire meglio l’area. Quando non arriva la vittoria vuol dire che qualcosa è mancato. Sono dispiaciuto p Il risultato non mi soddisfa, ma stiamo tornando ai nostri livelli”.