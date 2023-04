Nel terzo anticipo della 29a giornata di Serie A, il Milan pareggia 0-0 contro l’Empoli

Nel primo tempo la squadra di Pioli si rende pericolosa pericolosa in due occasioni con Rebic e Theo Hernandez, sono le uniche emozioni. Nella ripresa il Milan cambia ritmo e costringe l’Empoli a difendersi: Florenzi è fermato dal palo, Perisan dice no a Brahim Diaz. Milan in gol all’89’ con Giroud , la marcatira annullata per un tocco di braccio del’attaccante francese

IL TABELLINO

MILAN-EMPOLI 0-0

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Calabria (17′ st Florenzi ), Thiaw , Tomori , Theo Hernandez ; Tonali , Pobega ; Saelemaekers (39′ st De Ketelaere), Bennacer (17′ st Brahim Diaz ), Rebic (25′ st Leao ); Origi (25′ st Giroud ). A disp.: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kjaer, Adli, Bakayoko, Krunic, Vranckx, Messias. All.: Pioli

Empoli (4-3-1-2): Perisan ; Ebuehi , De Winter , Luperto , Parisi ; Fazzini, (33′ st Cacace), Bandinelli (20′ st Grassi); Baldanzi (33′ st Haas ); Caputo(19′ st Cambiaghi ), Piccoli (43′ st Satriano sv). A disp.: Stubljar, Ujkani, Stojanovic, Walukiewicz, Degli Innocenti, Henderson, Destro, Pjaca, Vignato. All.: Zanetti

Arbitro: Marcenaro

Ammoniti: Pobega (M), Cambiaghi (E), Satriano (E), Tomori (M)