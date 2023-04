Cremonese , impresa a Marassi. Samp sconfitta 3-2

Vittoria grigiorossa a Marassi . La squadra di Ballardini batte la Samp 3-2.

La Samp passa in vantaggio con Leris al 14′, ma Ghiglione pareggia al 34′.

La ripresa si combatte viso aperto : Lammers riporta in vantaggio i blucerchiati (66′) , il pari della Cremonese lo realizza Lechoshvili (84′)- Doccia fredda per il pubblico di fede doriana , al 94′ Sernicola realizzaa l gol che consegna la vittoria alla Cremonese.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-2-3-1) – Ravaglia ; Zanoli (30′ st Oikonomou ), Nuytinc, Amione , Augello (43′ st Murru); Winks , Rincon ; Leris , Cuisance (1′ st Lammers), Djuricic (43′ st Jesé ); Gabbiadini . All. Stankovic. A disposizione: Turk, Tantalocchi, Ilkhan, Quagliarella, Yepes, Malagrida, Paoletti.

CREMONESE (3-4-1-2) – Carnesecchi ; Ferrari (23′ st Sernicola ), Bianchetti , Lochoshvili ; Ghiglione (23′ st Valeri), Meité , Castagnetti , Quagliata (28′ st Pickel ); Buonaiuto ; Dessers , Tsadjout (23′ st Ciofani ; 35′ st Afena-Gyan ). All. Ballardini. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Vasquez, Galdames, Basso.

Arbitro: Doveri.

Marcatori: 13′ Leris (S), 34′ Ghiglione (C), 21′ st Lammers (S), 39′ st Lochoshvili (C), 49′ st Sernicola (C).