HP Sport e Stevanato al 37. Rally Bellunese, gara d’apertura della CRZ 4^ Zona

E’ iniziato un doppio conto alla rovescia, il primo riguarda il via al 37. Rally Bellunese, gara d’apertura della CRZ 4^ zona, il secondo, il ritorno alle gare del CRZ di Elia Stevanato con i colori di HP Sport determinato ad affrontare la sfida in Coppa Rally 4^ Zona con la Clio S1600 MotulTech.

La gara bellunese si presenta con diverse novità e avrà come base Lentiai, parco assistenza in zona industriale, mentre i riordini 1 e 2 saranno a Limana; il terzo riordino e il parco chiuso finale saranno invece ubicati a Mel. Mentre, per quanto concerne il percorso di gara, la struttura organizzatrice ha ripescato dopo oltre vent’anni la prova speciale “Castello di Zumelle”, di 6,2 Km, che si affianca alle classiche “Lentiai”, di 7,2 Km e “Melere”, di 12,79 Km. Mentre è nuovo lo shake down, in programma sabato 9 aprile (14:30 – 18:30), lungo 2 Km di asfalto che da Ronchena salgono verso Canai, in senso inverso rispetto a quello della piesse. In totale le prove speciale del Bellunese 2022 saranno 8, tutte su asfalto, con uno sviluppo complessivo di poco superiore a 72 chilometri, distribuiti lungo i 215,480 Km del percorso totale. Il programma prevede la partenza dalla piazza Papa Luciani di Mel alle 8:20 di domenica 10 aprile, per affrontare in successione le prove di Lentiai, Castello di Zumelle e Melere. Dopo il riordino di Limana e l’assistenza di Lentiai, gli equipaggi affronteranno il secondo giro sulle stesse tre piesse. Infine, dopo il secondo riordino a Limana e l’assistenza a Lentiai, ci sarà l’ultimo passaggio sui 7,2 Km della Lentiai e sui 12,790 metri della Melere. L’arrivo del primo equipaggio in piazza Papa Luciani a Mel è previsto alle 17.55.