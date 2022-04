 HP Sport al rally Costa del Gargano con Stefano Zolli e Jacopo Moro (Clio N3)

Ancora un fine settimana impegnativo per HP SPORT che nel fine settimana sarà impegnato su quattro fronti: Sanremo, Bellunesi, la cronoscalata di Fasano e in terra pugliese in occasione della prima edizione del rally Costa del Gargano. In quest’ultima gara per i colori grigio verde del team laziale ci sarà l’equipaggio composto da Stefano Zolli e Jacopo Moro su Clio N3.

Il programma della gara revede sette prove speciali divise nei due giorni di gara. Sabato dopo le operazioni di accredito e le verifiche tecniche antegara, gli equipaggi prenderanno il via alle 19:00 dal porto turistico di Manfredonia per affrontare la “Macchia-Monte Sant’Angelo” da ripetere due volte (19:54 e 21:52) su un percorso di poco più di 9 km, cui segue il riordino notturno a Manfredonia in Largo Diomede. Domenica le altre cinque speciali: tre passaggi sulla “Mattinata-Monte” su un percorso di poco più di 6 km (10:37 – 14:21 e 16:07), e due sulla “Carbonara”, su un percorso di 9 km (11:04 e 14:58). La gara sarà intervallata dal riordino di piazza Diomede alle 12:14 per concludersi alle 17:00 alla Marina del Gargano dove si svolgerà la cerimonia di premiazione.