F1 , Gran Premio d’Australia. Leclerc – Verstappen , ancora battaglia

Charles Leclerc e Max Verstappen ancora loro a darsi battaglia nella prima giornata di prove del terzo appuntamento del Mondiale.

Charles Leclerc stacca il miglior tempo delle Libere 2 di Melbourne precedendo di 245 millesimi il campione del mondo in carica e di 398 il proprio compagno di squadra Carlos Sainz che aveva invece ottenuto la top performance (davanti allo steso Leclerc) nella sessione d’apertura. Quarto tempo per Fernando Alonso con l’Alpine (+0.559), quinto per Sergio Perez. Notte fonda per la Mercedes: undicesimo George Russell, tredicesimo Lewis Hamilton.

Alle spalle di primi tre, Fernando Alonso poi Sergio Perez, Esteban Ocon. Settimo Valtteri Bottas (Alfa Romeo . La McLaren ottavo tempo con Lando Norris, segue Pierre Gasly ,decimo tempo per Daniel Ricciardo sulla pista di casa.

Difficoltà per le due Mercedes: : Russell undicesimo, Hamilton tredicesimo, Tra i due, Yuki Tsunoda con la seconda Alpha Tauri.

Sedicesimo tempo per Kevin Magnussen, diciottesimo per il rientrante Mick Schumacher mentre non ha segnato tempi Sebastian Vettel, oltretutto sotto inchiesta per essere rientrato ai box alla guida di uno scooter dei commissari (percorrendo il tracciato di gara!), dopo essere stato appiedato dalla sua Aston Martin nel turno inaugurale del weekend (power unit Mercedes sostituita).