Dopo 36 anni l’Italian Bowl torna al Dall’Ara di Bologna!

Dopo Piacenza, sarà ancora una volta l’Emilia Romagna ad ospitare la finalissima del Campionato IFL. L’Italian Bowl nr. 41 si disputerà il 2 luglio in una cornice di assoluto prestigio, quella dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna dove, nel lontano 1986, si giocò il VI Super Bowl italiano tra Warriors e Angels.

Continua la meravigliosa collaborazione tra la Fidaf e la Regione Emilia Romagna che, dopo aver ospitato a Bologna i Campionati Europei U19 nel 2019 e lo storico, 40° Italian Bowl a Piacenza lo scorso luglio, sarà ancora una volta al centro del football americano italiano. Grazie alla collaborazione con il Comune di Bologna e il Bologna Calcio, il 41° Italian Bowl si giocherà il 2 luglio allo Stadio Renato Dall’Ara, una delle strutture più grandi e moderne d’Europa.

Non sarà però una prima volta assoluta per il football americano, perché proprio al Dall’Ara, nel 1986, si è disputata la VI edizione del Superbowl italiano (quando ancora si chiamava così la finalissima del massimo campionato), vinta dai Warriors Bologna sugli Angels Pesaro per 18 a 8, davanti ad oltre 21.000 spettatori.

L’Assessora allo Sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi, è al lavoro con la Fidaf per costruire l’evento e nelle prossime settimane verranno definiti tutti i dettagli, ma c’è grande soddisfazione per le sinergie createsi tra la Fidaf e le istituzioni locali, sinergie che porteranno ancora una volta anche la Nazionale Italiana U19 a giocare “in casa” una competizione europea. Ricordiamo infatti che, sempre a Bologna, dal 5 al 10 luglio si giocherà il Campionato Europeo U19 del Gruppo B, con la nostra Nazionale Junior chiamata ad affrontare Finlandia, Gran Bretagna e Spagna per provare a tornare nel Gruppo A, dopo il settimo posto rimediato nell’edizione del 2019.