Sul campo neutro del Sanchez-Pizjuan di Siviglia, il Chelsea andata dei quarti di finale di Champions League , ha battuto il Porto 2-0.

La formazione di Tuchel , prenota la semifinale della competizione europea . Importante vantaggio per i Blues in vista del match di ritorno, fissato per il 13 aprile sempre in terra andalusa. Le reti di Mount al 32’ e di Chilwell all’85’