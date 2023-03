Jasper Philipsen vince la terza tatppa della Tirreno-Adriatico

Il belga dell’Alpecin-Deceuninck trionfa nei 216 km della Follonica-Foligno vincendo in volata, ma gran parte del merito va a Mathieu van der Poel, che riesce a lanciare il compagno di squadra.

Secondo posto per Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), terzo Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty). Filippo Ganna conserva la maglia azzurra con 28″ di vantaggio su Kamna.

Non cambia la classifica generale: l’italiano della Ineos-Grenadiers Filippo Ganna resta il proprietario della maglia azzurra con 28″ di vantaggio su Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), 31″ sul compagno di squadra Magnus Sheffield, 34″ su Brandon McNulty (UAE Emirates) e 39″ su un altro membro della Ineos-Grenadiers Thymen Arensman, con Joao Almeida (UAE Emirates) a +41″. Giovedì è in programma la prima vera frazione per gli uomini di classifica, i 218 km della Greccio-Tortoreto.