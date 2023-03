Conference League – Lazio – Az Alkmaar 1-2

Nell’andata degli ottavi di Conference League, la Lazio perde 2-1 in casa contro l’AZ Alkmaar .

Serata amara per i biancocelesti battuti all’Olimpico (1-2) dall’Az Alkmaar.

Buona la partenza dei biancocelesti e dopo qualche occasione al 18′ passano in vantaggio: Felipe Anderson ruba palla a centrocampo a Klasie e innesca Zaccagni, l’ex Verona supera Sugawara e mette in area per Pedro che colpisce al volo di sinistro e batte Ryan:

La Lazio prova ad approfittare del momento difficile degli avversari e al 26′ Pedro impegna ancora il portiere della nazionale australiana. L’AZ dà segnali di risveglio al 31′, quando il sinistro al volo di Mijnans colpisce Cataldi, con Maximiano salvato dal palo.

Al 45′ arriva il pareggio olandese : Reijnders ruba palla a Milinkovic-Savic e innesca Karlsson che dal fondo serve Pavlidis, il greco anticipa Patric e batte Maximiano. La reazione biancoceleste arriva subito dopo con Milinkovic-Savic , la botta è deviata sulla traversa da Ryan.Si va così al riposo sull’1-1

Nella ripresa ci provano subito Felipe Andrrson e Milinkovic Savici con Ryan sempre attento.

La doccia fredda arriva al (62′) con il raddopio dellAz: Pedro a perde un pallone velenoso in mezzo al campo, la ripartenza degli olandesi è fulminea con Karlsson che serve Kerkez, sinistro sotto le gambe di Maximiano (62′). La lazio si riversa nella metà campo olandese espreca al (73′) con felipe Anderson da pochi passi il brasiliano calcio altissimo. Tra 9 giornil matcj di ritorno , in terra olandese servirà un’altra Lazio.

IL TABELLINO

LAZIO-AZ ALKMAAR 1-2

Lazio (4-3-3): Maximiano ; Lazzari , Patric , Casale (1′ st Romagnoli ), Marusic; Milinkovic-Savic , Cataldi (25′ st Vecino ), Luis Alberto ; Pedro (25′ st Cancellieri ), Felipe Anderson , Zaccagni 6 A disp.: Provedel, Magro, Hysaj, Gila, Pellegrini, Marcos Antonio, Basic, Romero. All.: Sarri 5,5

AZ Alkmaar (4-3-3): Ryan ; Sugawara , Goes , Hatzidiakos , Kerkez (38′ st M. De Wit ); Clasie , Mijnans 6, Reijnders ; Odgaard (38′ st Mihailovic), Pavlidis (37′ st Meerdink), Karlsson(37′ st Van Brederode). A disp.: Verhulst, Owusu-Oduro, Yusuf Barasi, Lahdo, Buurmeester, Schouten. All.: Jansen

Arbitro: Nyberg (Svezia)

Marcatori: 18′ Pedro (L), 45′ Pavlidis (A), 17′ st Kerkez (A)

Ammoniti: Clasie (A), Kerkez (A)



Note: Ammonito Sarri (L) per proteste