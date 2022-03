Sartori ottimo secondo in classe S1600 al Benacus Rally con i colori di HP Sport

Una gara impegnativa ma soddisfacente per Yuri Sartori, svoltasi in un clima decisamente invernale che ha fatto da motivo conduttore per tutta la giornata.

Le temperature variabili ma sempre vicine allo zero fin dalle prime battute di gara hanno reso complicato la scelta dei pneumatici adatti, un filo conduttore che ha accompagnato ed in alcuni casi condizionato il risultato di molti equipaggi, rendendo la battaglia ancora più incerta ed avvincente. Al via della gara che ha saputo mettere in risalto le doti di guida dei piloti, vista la giusta conformazione dei tratti cronometrati molto tecnici, il rientrante Yuri Sartiori in gara colori di HP Sport si è ben comportato. “Sono soddisfatto – ha commentato Yuri Sartori al termine – c’è voluto un attimo per trovare il feeling giusto con la vettura e tutto è andato per il verso giusto”. Qualche anno di inattività, non hanno impedito a Sartori di prendersi la soddisfazione di salire sul secondo gradino del podio, in classe S1600 con la Clio di MotulTech, sulle strade veronesi.