Parigi – Nizza 2022.Pedersen si aggiudica la seconda tappa

Foto : ©A.S.O. / Alex Broadway.Martedì 8 marzo, terza tappa: Vierzon – Dun-le-Palestel – Una giornata di gare impegnativa che ha portato a uno sprint in salita – le caratteristiche della terza tappa si adattavano perfettamente a Mads Pedersen (Trek-Segafredo), che ha sprintato alla sua seconda vittoria stagionale e il suo primo a Parigi-Nizza. L’ex campione del mondo ha dominato Bryan Coquard (Cofidis) e Wout van Aert (Jumbo-Visma) a Dun-le-Palestel. La tappa 4 porterà una sfida diversa per i corridori, con una cronometro individuale di 13,4 km da Domérat a Montluçon, in vista delle ultime giornate montuose che incoroneranno il vincitore dell’80a edizione della Parigi-Nizza.

CLASSIFICA A TAPPA

1. Mads Pedersen (Trek – Segafredo) in 4h23’29”

2. Bryan Coquard (Cofidis) st

3. Wout van Aert (Jumbo-Visma) st

CLASSIFICA GENERALE

1. Christophe Laporte (Jumbo-Visma) in 11h34’44”

2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) a 01”

3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a 09”