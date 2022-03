Inter , Inzaghi:”abbiamo fatto una grande gara”

Simone Inzaghi non nasconde la delusione dopo la vittoria ad Anfield 1-0 contro il Livepool. Ai quarti accedoe la squadra inglese grazie al risultato di 0-2 nel match d’andata giocato a SanSiro .

“Abbiamo fatto una grande gara, in uno stadio difficilissimo contro una squadra molto forte, i ragazzi sono stati bravissimi – ha detto il tecnico dell’Inter ai microfoni di SportMediaset -. C’è rammarico soprattutto per la gara d’andata, un risultato bugiardo. Un passo in più per la nostra crescita? Penso di sì, questa squadra erano 11 anni che non giocava un ottavo. Il sorteggio ci ha dato la squadra più forte d’Europa e noi ce la siamo giocata alla pari, nelle due gare non siamo stati inferiori al Livepool”.