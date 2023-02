Tour dell’Oman 2023: Un tesoro orientale tra il deserto e il mare

Tredici anni dopo che il Tour of Oman ha visto la luce, rimangono ancora molti luoghi da esplorare, vasti deserti da attraversare, verdeggianti montagne da scalare — come la famosa Jabal al-Akhdar (Green Mountain) — e, soprattutto , una grande cultura da scoprire. L’edizione 2023, che copre cinque tappe, introduce una nuova gara come antipasto e offre una miriade di opportunità per ammirare con soggezione i tesori storici, culturali e naturali del Sultanato dell’Oman. (Ph.: Oman il deserto)

Anche le migliori abitudini possono andare di pari passo con nuove entusiasmanti avventure e quest’anno il Tour of Oman sarà sotto i riflettori con una gara nuova di zecca, la Muscat Classic, che si terrà il 10 febbraio, un giorno prima dell’inizio del 2023 Giro dell’Oman.

Attrazioni iconiche:

· La capitale, Muscat, una delle città più antiche del Golfo Persico, dove la modernità incontra la tradizione

· Centro congressi ed esposizioni dell’Oman

· Jabal al-Akhdar, detto anche “Montagna Verde”, e le sue oasi sospese

· Le alture di Jabal Haat, che vantano uno dei panorami più belli del paese

· Il porto di Qurayyat e la sua grandiosa spiaggia sabbiosa

· I monti Al-Hajar, nella parte settentrionale del Sultanato

· Rustaq Fort, il più alto dell’Oman, circondato da bastioni un tempo difesi da ben dodici torri

· Il Teatro dell’Opera Reale

· Izki, la città più antica del Sultanato dell’Oman

5 TAPPE, 5 MODI DI SCOPRIRE IL SULTANATO DELL’OMAN

Dai profondi canyon e vasti deserti di sabbia ai lussureggianti wadi e alle scintillanti acque blu dell’Oceano Indiano, il suo ricco arazzo di paesaggi è la prima sorpresa che il Sultanato dell’Oman ha in serbo. Bagnato dal Mar Arabico, questo antico crocevia della Via della Seta e delle rotte commerciali dell’incenso vanta anche un affascinante patrimonio e gemme storiche. Il Sultanato dell’Oman è una vera destinazione caleidoscopica, come i motociclisti vedranno di persona non appena il Muscat Classic si svolgerà il 10 febbraio.

Il giorno successivo, la tappa inaugurale del Tour of Oman prenderà il via dal Forte di Al Rustaq, riconosciuto come il castello più alto del Paese e circondato da una splendida cornice naturale. Il gruppo di 126 persone della dodicesima edizione si dirigerà verso la costa dell’Oman e l’Oman Convention and Exhibition Centre, immediatamente riconoscibile grazie alla sua forma rotonda e alla cupola ispirata ai petali di rosa.

Successivamente, l’inizio della fase 2 si svolgerà di fronte al Sultan Qaboos Sports Complex, che ospita regolarmente partite internazionali e prende il nome da Qaboos bin Said Al Said. Il traguardo sarà a Qurayyat, a 85 km da Muscat. Questa piccola città finale merita una visita per la sua atmosfera, la deliziosa spiaggia sabbiosa e il forte del XIX secolo.

La tappa 3 culminerà sui pendii irregolari di Jabal Haat, un punto di osservazione unico sulle montagne dell’Oman.

La tappa 4 sarà un trekking di 195,5 km da Izki, la città più antica del paese, alla costa dell’Oman sulle colline di Yitti.

La quinta e ultima tappa promette di essere un’esperienza maestosa, con la partenza nella “Al Feyhaa Resthouse” di Samail e l’arrivo sulla vetta che esercita un’attrazione magnetica sulla regione, Jabal al-Akhdhar (Green Mountain). Per la prima volta il Tour of Oman, la finale, che fino ad ora si è svolta sulla Mutrah Corniche, offrirà un panorama eccezionale su montagne, valli e fattorie terrazzate tra i cespugli di rose e gli alberi da frutto in fiore sulle alture dell’Hajar Montagne.

Dalle dune e spiagge colorate ai paesaggi naturali e all’architettura sbalorditiva, il Sultanato dell’Oman ha tutto: una terra dai mille volti!

Più lontano

Con oltre la metà delle dimensioni della Francia metropolitana (più di 309.000 km²), il Sultanato dell’Oman ha una costa di 3.165 km sul Mare dell’Oman e sul Mar Arabico, un piccolo tratto del quale sarà visitato dal Tour of Oman. Il gruppo deve ancora avventurarsi nel centro e nel sud del Paese:

· Jabal Shams. La “Montagna del Sole” è la vetta più alta del paese. È anche il campo base per esplorare il “Grand Canyon” di Wadi an-Nakhar, uno dei siti naturali più spettacolari del paese.

· Il deserto di Sharqiya Sands. Dirigendosi verso l’interno, il deserto subisce un cambiamento di tono dal bianco al rosso-ocra mentre le alte dune delle Sharqiyah Sands emergono dalla vasta distesa.

· Dhofar (Oman meridionale). Il governatorato più meridionale dell’Oman, benedetto dalle piogge del monsone estivo, è in netto contrasto con il resto del paese. Le sue vette sono ricoperte di verdi pascoli da giugno a settembre, mentre Salalah si crogiola nel suo clima tropicale.

· La “Terra dell’incenso” Patrimonio mondiale dell’UNESCO. L’incenso, una resina ottenuta dalla Boswellia sacra, un albero originario dell’Oman, era uno dei prodotti più commercializzati nel mondo antico e medievale. L’UNESCO ha elencato quattro siti: gli alberi di incenso di Wadi Dawkah, i resti dell’oasi carovaniera di Shisr (Wubar) e quelli dei porti di Khor Rori (l’antica Samhuram) e Al-Baleed. Questi luoghi custodiscono le vestigia archeologiche più interessanti del Sultanato.