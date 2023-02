Juventus , Allegri:”Ora l’obiettivo è arrivare nella parte sinistra della classifica”

La Juve batte la Salernitana 3-0 nel posticipo della 21^ giornata Serie A: Massimiliano Allegri soddisfatto della prova offerta dalla squadra ma, parla di quota salvezza.

“I ragazzi hanno risposto bene – ha spiegato a DAZN il tecnico della Juve -. Abbiamo fatto un’ora buona, poi dopo il 3-0 siamo stati superficiali e abbiamo subito troppi tiri in porta”. “Non siamo più riusciti a gestire la palla e dobbiamo migliorare in questa fase della partita – ha aggiunto -. Potevamo fare meglio nel finale”. “Io guardo la realtà – ha continuato Allegri -. Per arrivare a 40 punti dobbiamo farne altri 14. Intanto abbiamo scalato un po’ di posizioni”.