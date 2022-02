Serie A, Salernitana-Spezia 2-2

Alle due splendide punizioni del fantasista amaranto gli spezzini rispondono su rigore

Finisce 2-2 all’Arechi contro lo Spezia ,

Padroni di casa due volte in vantaggio grazie a due poreziosismi di Verdi su altrewttanti calci di punizione . Lo Spezia pareggia trasformando due calci di rigore realizzati da Manaj e Verde. Campani sempre ultimi in classifica, per Thiago Motta altro piccolo passo verso la salvezza.

TABELLINO

SALERNITANA-SPEZIA 2-2

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe , Mazzocchi 6(36’ st Gyomber ), Dragusin (20’ st Perotti ), Fazio , Ranieri , Coulibaly , Radovanovic , Kastanos , Verdi 7(20’ st Bohinen ), Ribery (31’ st Mikael ), Mousset (1’ st Djuric ). A disp.: Belec, Gagliolo, Jaroszynski, Kechrida, Lourenco, Obi, Zortea. All. Colantuono

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel , Amian , Erlic , Nikolaou , Reca , Kiwior , Sala (23’ st Nguiamba ), Gyasi , Maggiore , Verde (23’ st Agudelo ), Manaj (31’ st Nzola ). A disp.: Zoet, Zovko, Antiste, Bertola, Bourabia, Ferrer, Hristov, Salcedo, Strelec. All. Thiago Motta

Arbitro: Valeri

Marcatori: 3’ pt Verdi (SA), 11’ pt Manaj rig. (SP), 16’ pt Verdi (SA), 30’ pt Verde rig. (SP),

Ammoniti: Mousset, Amian, Fazio, Kiwior, Radovanovic e Nguiamba