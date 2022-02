Arianna Fontana, prima medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi invernali di Pechino e medaglia che porta l’atleta nella storia dello short track e delle Olimpiadi.

La decima di Arianna arriva al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena, con le ultime curve che l’hanno portata avanti sull’olandese Schulting che si è arresa alla regina della disciplina: “Non ho molte parole in questo momento, è stata una finale che non so come definirla”.

foto: kisskiss