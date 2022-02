Le decisioni del Giudice Sportivo:

Due giornate di stop per Bastoni (per espressioni ingiuriose verso l’arbitro) e una per il tecnico Simone Inzaghi (più un’ammenda di 15mila euro per espressioni irriguardose) mentre per Lautaro Martinez una multa di 10mila euro per la lite con Theo Hernandez. Per quest’ultimo, espulso nel finale di gara, un turno di stop e ammenda di 5mila euro. Tra le altre decisioni, per la Roma c’è da registrare la squalifica per una giornata comminata a Zaniolo.

Squalificati per un turno, anche Ebuehi e Ceccaroni (Venezia), Mandragora e Lukic (Torino), Musso (Atalanta), Ostigard (Genoa), Torreira e Bonaventura (Fiorentina), Arslan (Udinese), De Silvestri (Bologna), Deiola (Cagliari), Raspadori e Scamacca (Sassuolo).

Tra le società, infine, multa da 5mila euro al Milan “per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato una moneta nel recinto di giuoco che colpiva uno steward senza conseguenze lesive” e multa da 5mila euro alla Salernitana “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni oggetti di vario genere nel recinto e sul terreno di giuoco”.

